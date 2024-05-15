Batman'da 16 erkek kadına şiddete dikkat çekmek için pilates yaptı

Hasankeyf ilçesindeki tarihi Hasankeyf Kalesi'nde bir araya gelen 16 erkek, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve tepki göstermek amacıyla pilates yaptı. Yere serdikleri matlarda spor eğitmeni Şeyda Altuner'in direktifleriyle önce ısınma hareketleri sonra da pilates yapan erkekler, göğüs bölgesine de mor kurdeleler takıp, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekti.

Organizasyonu anlatan Altuner, "Spor eğitmeniyim. Yaklaşık 11 yıldır profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Biz, medeniyetin doğduğu topraklarda 12 bin yıllık bir tarih geçmişine sahip Mezopotamya'nın incisi Hasankeyf'te, erkeklerle çok anlamlı bir etkinlik yaptık. Son yıllarda ülkemizde artan şiddet ve kadın cinayetlerine tepki göstermek için 16 erkekle birlikte Hasankeyf'te pilates egzersizleri yaptık. Birçok arkadaşımız ilk defa pilates yaptı. Keyifli ve aynı zamanda anlamlı bir etkinlik oldu bizim için" dedi.

"Kadına şiddet son bulsun"

Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen Altuner, "Bu kültürde kadınlar hep el üstünde tutulmuş ve çok değer verilmiştir. Spor, herkes tarafından ilgilenilen bir alan. Biz de, spor etkinliklerimizde genelde farkındalık yaratmak için çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bu seferki etkinliğimiz çok anlamlıydı bizim için. Tüm Türkiye'ye çok güzel bir mesaj vermeye çalıştık. Bugün erkek arkadaşlarımız da bize destek oldular. Kadının simgesi olan mor rengini kullandık. Mor kurdelelerimiz vardı. Erkek arkadaşlarımız yakalarına taktılar. Artık ülkemizde kadın şiddeti son bulsun, kadın cinayetleri yaşanmasın istiyoruz. Tabii ki bunu destekleyen yüzlerce, milyonlarca erkek de var. O yüzden bugün burada bu etkinlikte bizimle beraber yer aldılar" diye konuştu.

"Kadının toplumdaki önemine dikkat çekmeye çalıştık"

Katılımcılardan Ekrem Güneş, etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Bugün kadın cinayeti ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Hasankeyf Kalesi'nde bir etkinlik yaptık. Birçok medeniyeti bünyesinde barındıran bu ilçede pilates yaparak kadının toplumdaki önemine dikkat çekmeye çalıştık. Çok güzel bir etkinlikti. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk defa pilates yapan Furkan Şakar ise şöyle konuştu:

"Bugün Hasankeyf Kalesi'nde anlamlı bir etkinlik için bir araya geldik. İlk defa pilates yaptım. Hasankeyf Kalesi'nde bir araya gelmemiz, biraz anlamlı oldu. Bugün önce ısındık. Isındıktan sonra hareketler yaptık. Matlarımızı serdik, sporumuzu yaptık ve sporun hayat kalitemizi arttırdığını tekrar öğrenmiş olduk. Hocamızın gösterdiği hareketleri yapmaya çalıştık."