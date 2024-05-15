Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Mucur'da incelemelerde bulundu

Vali Buhara ve beraberindekiler, Kışehir'de Tepesidelik köyündeki tuz mağarasını ve turizm potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Vali, Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları kontrol etti

Ardından Mucur Yeraltı Şehri'nde geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Buhara, yapımı süren TOBB Anaokulu inşaatını ve kuruluşu devam eden Mucur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) çalışmaları kontrol etti.

Vali Buhara'ya, Mucur Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Avşar ve daire amirleri eşlik etti.