Batman’da 112 Acil Çağrı Merkezi, 666 bin 908 kez boş yere arandı

112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Kübra Akın, “Bu oranın içinde vatandaşlarımızın sohbet amaçlı, hastane randevusu almak için, özellikle alkollü şahısların burayı arayıp sohbet amaçlı yaptığı çağrılar da mevcut. Ailevi sıkıntıları ile alakalı arayıp ‘Bir itirafta bulunacağım’, ‘Biraz dertleşmek istiyorum’ tarzında merkezimizi arayıp dakikalarca meşgul eden çağrılarımız gelmekte” dedi.

Kentte, günde ortalama 2 bin 300 acil çağrının karşılandığı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2023’te 831 bin 242 çağrı geldi. Bu çağrıların 666 bin 908’i vakaya dönüşmedi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Kübra Akın, ayda ortalama 70 bin çağrının karşılandığı merkeze yapılan gereksiz aramaların, acil duruma ihtiyacı olanlara yardım götürme konusunda aksaklıklara neden olduğunu söyledi. En çok SIM kartsız aramaların kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen Kübra Akın, “112 Çağrı Merkezi olarak yüzde 80 vakaya dönüşmeyen çağrı oranımız mevcut. 2023 yılında 831 bin 242 çağrı aldık. Bunlardan 666 bin 908’i vakaya dönüşmeyen çağrı olarak kayda geçti. Bu, vatandaşımızın aslında ihtiyacı olmadığı halde çağrı merkezimizi meşgul ettiği anlamına gelmektedir. Bu gereksiz aramalar içerisinde, çoğunluğu alkollü şahısların sohbet amaçlı yaptığı, hastane randevusu almak için, ailevi sıkıntıları ile alakalı arayıp, ‘bir itirafta bulunacağım’, ‘biraz dertleşmek istiyorum’ tarzında merkezimizi arayıp dakikalarca meşgul eden çağrılarımız var. Tabi bu durum gerçekten ihtiyacı olarak arayan vatandaşlarımıza yardım götürme konusunda büyük aksaklıklara neden olmaktadır” diye konuştu.



"45 saniyede ekip yönlendiriliyor"



En çok SIM kartı takılı olmayan telefonlardan gelen çağrılar nedeniyle personelin zor durumda kaldığını söyleyen Akın, “112 Acil Çağrı Merkezimize gelen bir aramaya, yaklaşık olarak 1,95 saniye içerisinde cevap verilmekte. Biz buna reaksiyon süresi diyoruz. Bu sürede cevap verilen bu telefondan yaklaşık 45 saniye içerisinde gerekli bilgiler alınarak olay yerine ekipler sevk ediliyor. Gerçekten zamanla yarışılan bir süreç. Bu süre zarfında bizim en ufak bir süreye dahi ihtiyacımız var. Yani burada gerçekten saniyelerle uğraşıyoruz, saniyelerle olay yerine ekip yönlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



"Pin kodunu soranlar oluyor"



Çağrı Karşılama Memuru Ata Kalkan ise hayati bir iş yaptıklarını ve gereksiz aramalar konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



“Canı sıkılıp muhabbet etmek isteyenler arıyor. ‘Telefonum kapandı, PİN kodunu yanlış girdim, nasıl düzeltebilirim’ diye arayanlar oluyor. Bununla da sık sık karşılaşıyoruz. Hatta bir defa yaşlı bir teyzemiz aramıştı. ‘Niçin aradınız, şikayetiniz nedir?’ diye sorduğumuzda, ‘112'yi aradım sadece cevap verecek misiniz, vermeyecek misiniz, onu merak ettim. O yüzden aradım’ demişti. Biz buna çok gülmüştük kendi aramızda. Bu tür aramalarla karşılaşıyoruz ve bu aramaların bize sıkıntı yaratmasının nedenlerinden biri de bazen çok yoğunluk oluyor. Acil durumlar çok oluyor. Kalp krizi geçirenler, kazalar, yaralanmalı kazalar oluyor. Bu tür durumlarda gereksiz aramaların araya girmesiyle biz olaylara daha erken müdahale edemiyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Biz burada gerçekten çok acil durumlarla karşılaşıyoruz. Bu herhangi bir çağrı merkezi değil, 112 Acil Çağrı Merkezi. Hayati meseleler olduğu için insanların bu konuda daha duyarlı olmaları lazım. Telefonlara biraz daha dikkat etmeleri lazım. Çocukların eline sık sık vermemek gerekiyor ya da 112'yi aradıklarında daha dikkatli olmaları gerekiyor.”