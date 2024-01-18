Van'da besiciler kışın zorluklarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor

Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nde yaşayan besiciler, kar nedeniyle meralara götüremedikleri hayvanlarının bakımını kış boyunca ağıllarda yapıyor.

Sabah erken saatlerde işe koyulan besiciler, ağıldan çıkardıkları küçükbaş hayvanları oluşturdukları alana götürüyor.

Yaz döneminde biçerek köyün yakınlarında istifledikleri otu at ve eşeklerin yardımıyla taşıyan besiciler, bunları ezdikleri kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını besliyor.

Günün büyük bölümünü hayvanlarının bakımına ayıran besicilerin zorlu mesaisi, havalar ısınıncaya kadar devam ediyor.

Kırkgeçit Mahallesi'nde besicilik yapan Vedat Keskiner, hayvancılığın zor bir meslek olduğunu, kış koşullarının bunu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Tek geçim kaynaklarının koyunlar olduğunu belirten Keskiner, "Gün içinde zamanımızın büyük bölümü koyunlarla geçiyor. Hava çok soğuksa yemleme işlemini ağıllarda, sıcaksa da dışarıda kar üstünde yapıyoruz. Doğum sürecinde ise dışarı çıkarmıyoruz. Geçen yıla göre bu sene hava şartları daha iyi gidiyor. Kar var ama çok soğuk olmuyor." dedi.