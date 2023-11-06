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Güncel
AA 06.11.2023 14:26

Batman ve Bingöl'de İsrail ürünleri için boykot kararı

Batman Belediyesi ve Bingöl Belediyesi tarafından alınan kararla bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

Batman ve Bingöl'de İsrail ürünleri için boykot kararı

>Batman Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Filistin'de yaşanmakta olan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren tüm markaların belediyeye ait işletmelerde satışının durdurulduğu belirtilerek, "Batman Belediyesi, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında olacaktır." ifadesine yer verildi.

Bingöl Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da "Belediyemize ait tüm tesislerde İsrail'e ait markalar satılmamakta ve kullanılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı boykot kampanyalarına destek vermeye davet ediyoruz." paylaşımı yapıldı.

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