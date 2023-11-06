Batman ve Bingöl'de İsrail ürünleri için boykot kararı

>Batman Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Filistin'de yaşanmakta olan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren tüm markaların belediyeye ait işletmelerde satışının durdurulduğu belirtilerek, "Batman Belediyesi, dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanında olacaktır." ifadesine yer verildi.

Bingöl Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da "Belediyemize ait tüm tesislerde İsrail'e ait markalar satılmamakta ve kullanılmamaktadır. Tüm vatandaşlarımızı boykot kampanyalarına destek vermeye davet ediyoruz." paylaşımı yapıldı.