Batman Valiliğinden av sezonu açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, avlanmanın tüm bölgelerde 26 Ağustos 2023 tarihi itibariyle bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avının başladığı belirtildi.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi ve idari tatiller de av yapılabileceği kaydedilen açıklamada, ayrıca yaban domuzu avının ilave olarak salı günü de yapılabileceği vurgulandı.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden, Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar, Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete'de yayımlanan 22 sayılı kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur."