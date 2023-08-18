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Güncel
AA 18.08.2023 11:03

Muğla Valisi Akbıyık tebrik için AFAD'a bağış yapılmasını istedi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni göreve başlaması nedeniyle tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, bunun yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

Muğla Valisi Akbıyık tebrik için AFAD'a bağış yapılmasını istedi
[Fotograf: AA]

Valiler Kararnamesiyle Muğla Valisi olarak atanan Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'da göreve başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadığını belirtti.

Vali Akbıyık, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Değerli Muğlalı hemşehrilerim. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder, tebrik için şahsıma çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremden zarar gören vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunulmasını istirham ediyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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