Aksaray'ın yeni valisi Kumbuzoğlu görevine başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Aksaray Valisi olan Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yeni görevine başladı.



Yeni görevine başladığı için heyecanlı olduğunu aktaran Vali Kumbuzoğlu’nu büyük bir kalabalık karşıladı. Karşılamaya Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Jandarma Alay Komutanı Hacı Ali Büber, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve daire müdürleri katıldı. Vali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle atandığım Aksaray Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle Aksaray gibi tarih ve medeniyetimizin, en önemli merkezlerinden biri olan ve her köşesinde Anadolu Selçuklu Devleti’nden izler barındıran Aksaray’ın Valiliği görevine şahsımı layık görmeleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya yürekten sevgilerimi ve şükranlarımı huzurunuzda arz ediyorum.” dedi.



"Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır"



Aksaray’da olduğundan dolayı heyecanlı olduğunu belirten Vali Kumbuzoğlu, “İçerisinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi ve aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi olan Aksaray’da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve güzellik duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Siz de çok iyi biliyorsunuz, benim de çok heyecanlı olduğum ve yıllardır kitaplarda okuduğumuz gibi başta Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba, Taptuk Emre, Yunus Emre ve daha nice alimlerin ilmiyle yoğrulan Salihler şehri olan Aksaray’ın hizmetkarı olmaktan çok büyük bir memnuniyet ve heyecan duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum. İç Anadolu’nun incisi olan böyle güzel bir şehre hizmet ederken, her an sorumluluklarımızın bilincinde olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, devlet kapısı hacet kapısıdır, umut kapısıdır. Valilik demek sadece evrak işlerinin yürüdüğü, devletin soğuk yüzünü yansıtan bir makam olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun farkındayız. Çalışma arkadaşlarımla birlikte insan odaklı, toplumun bütün kesim ve katmanlarını kucaklayan, güler yüzlü ve milletin hizmetinde olma anlayışı içinde vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Herkesin görüş, önerileri ve eleştirilerine açık olacağız. Aksaray’ımız için en iyisini ve en güzelini hep birlikte istişare ederek yapacağız" dedi.