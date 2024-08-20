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Güncel
DHA 20.08.2024 21:42

Batan teknenin kaptanı Bartın'da da aranıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, 11 Ağustos’ta batan gezi teknesinde kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu için Bartın’ın kıyı şeridinde de arama çalışması başlatıldı.

Batan teknenin kaptanı Bartın'da da aranıyor

Olay, 11 Ağustos akşamı ilçenin Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında meydana geldi.

Öztürk Kürelioğlu’nun kaptanlığını yaptığı 'Maviş' isimli gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise denizde kayboldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Dün 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Dün arama çalışmalarının 5’inci gününde Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında denizin dibinde Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler sudan çıkarıldıktan sonra morga götürüldü. Hülya Mütevelli’nin bugün Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Mütevelli köyünde, Esmanur Gürcan ise Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Sirke köyünde defnedileceği öğrenildi.

Ekipler kumsalda dürbünle deniz üzerini izledi

Tekne sahibi ve kaptanı Öztürk Kürelioğlu’nun sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı Gideros Koyu’na 5 kilometre uzaklıkta bulanan Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu ve Gökçekale sahilinde de arama çalışmalarına başlandı. Samsun AFAD ekipleri, kıyıdan dürbünle deniz yüzeyini taradı. Teknenin battığı bölgede de havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. 

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Bartın AFAD
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