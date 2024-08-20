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Güncel
AA 20.08.2024 21:38

Zonguldak'ta çocuklar küçük yaşta ata binmenin heyecanını yaşadı

Zonguldak'ta aralarında özel bireylerin de olduğu çocuklar, Türkiye Jokey Kulübünce sürdürülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında atlara bindi.

Zonguldak'ta çocuklar küçük yaşta ata binmenin heyecanını yaşadı

TJK tarafından çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlatılan "Pony Club Şehrinize Geliyor" projesi etkinlikleri Zonguldak ile devam ediyor.

Belediye işbirliğinde liman içerisindeki parkurda düzenlenen etkinliğe katılan aralarında özel bireylerin de olduğu çocuklar, koruyucu ekipmanlarını giyerek atlara bindi.

Görevlilerden atlarla ilgili bilgi alan çocuklar, büyük heyecan yaşadı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de çocuklarla vakit geçirerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe çocuğuyla katılan 38 yaşındaki Bora Amasralı, Türkiye Jokey Kulübüne ve Zonguldak Belediyesine teşekkür ederek, "Böyle organizasyonların devamını bekliyoruz. Şehrin sosyal aktivitesi arttıkça kalitesi artacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Proje, Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sakarya ile devam edecek.

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