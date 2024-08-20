Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 20.08.2024 21:32

Karabük'te şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi verildi

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Karabük'te şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın ailesine şehadet belgesi verildi

Vali Mustafa Yavuz, 8 Ağustos'ta şehit olan Kalaz'ın ailesini ziyaret ederek şehadet belgesini takdim etti.

Şehit Kalaz'ın annesi Bahriye ve babası İbrahim Kalaz'a başsağlığı ve sabır dileyen Yavuz, "Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bizlerin en öncelikli görevidir. Sizler şehitlerimizden devletimize, milletimize ve bizlere en büyük, en kıymetli emanetlersiniz. Bu vesileyle şehidin kutsal emaneti olan ailesine bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Bundan sonra da her daim, her fırsatta birlikte olmaya özen göstereceğiz. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de hazır bulundu.

Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, 8 Ağustos'ta arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verilmişti.

ETİKETLER
Karabük Şehit
Sıradaki Haber
Trabzon'da sevgi evlerinde kalan çocuklar için etkinlik düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:08
Filistinli esir, İsrail zulmünü anlattı: Klozet suyu ile beni boğmaya çalıştılar
23:02
Çin 11 yeni nükleer enerji reaktörü inşa edecek
23:00
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusundaki terör saldırılarında geçen yıl 4 bin 500 sivil öldü
22:58
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı
22:57
İtalya'da yangın çıkan bir feribottaki 274 kişi tahliye edildi
22:51
Mersin'de orman yangını
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
Belçika'da hayvanlarda ölümcül "mavi dil hastalığı" baş gösterdi
FOTO FOKUS
BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı
BM yetkilisi, Gazze'deki yıkımın görüntüsünü paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ