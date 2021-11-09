Beraberinde İl Genel Meclis üyesi Mithat Gündüz ile gerçekleştirdiği ziyarette Akmurat jandarma ekipleri ile görüştü, onlara görevlerinde başarı diledi.

Akmurat, vatandaşların barış ve huzuru için kar, kış demeden jandarma ekiplerinin görev başında olduğunu belirterek, "Allah yardımcınız olsun. Vatandaşlarımızın huzur içinde olmasını sağlayan bütün güvenlik görevlilerine çok teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Akmurat ekiplere bazı ikramlarda da bulundu.