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Başkentte tütün kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı15 Ocak 2020 Çarşamba 17:31 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 17:32
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Ata Mahallesi'nde D.T'nin evinde kaçak tütün ticareti ve sigara dolumu yapıldığını tespit etti.
Jandarma ile polis, şüpheli D.T'nin evinde yaptığı aramada, 105 paket makarona sarılmış sigara, 385 makarona sarılmış tekli sigara, çok sayıda makaron, 29 kilo tütün, tütün basım makinesi ile kompresörü ele geçirdi.
Zanlı D.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA