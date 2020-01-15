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Özalp'ta karla mücadele çalışmaları15 Ocak 2020 Çarşamba 16:58 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:58
Van'ın Özalp ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Belediye Karla Mücadele Ekipleri, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipinin nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf etti.
5 iş makinesiyle 34 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını da temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı
Karla mücadele ekibi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA