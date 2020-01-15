Belediye Karla Mücadele Ekipleri, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde bir süredir etkili olan kar ve tipinin nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf etti.

5 iş makinesiyle 34 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını da temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı

Karla mücadele ekibi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA