Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücü A.K. yönetimindeki 06 HB 2451 plakalı aracıyla Temelli yönünden Yenikent istikametine seyir halindeyken Zir vadisi mevkiinde karşı yönden gelen F.K. idaresindeki 06 BHH 48 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kazada sürücü A.K yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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