Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkent'te çekici ile otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile çekici çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Kaza Zir Vadisi mevkisinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen F.K. idaresindeki çekiciyle çarpıştı.
Kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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