Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan dron da kullanılan operasyonda kırsal Karacadağ Mahallesi’ndeki 2 ev, ve arazide arama yapıldı. Aramalarda 1 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 10 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adlide mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.