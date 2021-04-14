Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilen zanlı adliyede
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cep telefonuyla kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla çevredekilerce darbedilmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nde iddiaya göre, Ömerağa Mahallesi'nde dün arkasından yaklaştığı 15 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla fotoğrafını çekerken fark edilen K.A. (50), çevredekilerce darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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