Başkentte Halk Süt'e 1 liralık indirim
Ankara Büyükşehir Belediyesi "Halk Süt"ün 3 litrelik fiyatını 14,5 liradan 13,5 liraya düşürdü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticilerden doğrudan temin edilen ürünler farklı noktalardaki 7 fabrika satış mağazasında vatandaşlara sunuluyor.
Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilerden aldıkları sütü tüketiciyle buluşturduklarını hatırlattı.
Bu kapsamda başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ettiklerini aktaran Mızrak, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 TL'den satıyorken şimdi 13,5 TL'den satıyoruz."
Başkentliler, Halk Ekmek günlük sütü Gimat, Gökkuşağı, Büyükşehir Belediyesi, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis ve ASKİ fabrika satış mağazalarından satın alabilecek.
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