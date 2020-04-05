Jandarma ve polis ekipleri, genelge doğrultusunda şehrin giriş ve çıkış noktalarındaki kontrol noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, Samsun Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şehre giriş yapmak ya da şehirden çıkmak isteyen sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Sağlık personeli de ateş ölçümlerini yaptığı sürücülere uyarılarda bulunuyor.

İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolü yapılırken izin belgesi olmayan sürücüler geri çevriliyor.