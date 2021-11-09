Başkale'nin Esmepınar Mahallesi'ndeki taziyeevinde öğle saatlerinde düzenlenen mevlitte müftülük personeli tarafından Mevlid-i Şerif okundu, Müftü Mehmet Nuri Durmuş dua etti.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "5 yıl önce şahadet mertebesine erişen Hüsnü Keskin için ailesinin verdiği Mevlid-i Şerif töreninde bir arada olduk. Tek vücut, tek millet olduk. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz bizler için tartışılmazdır. Sonuna kadar ailemizin yanındayız. Bize düşen ne varsa kapımız, gönlümüz açık. Bu vatan için şehit olan insanlar kalbimizin bir köşesinde her zaman yaşıyor." diye konuştu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.