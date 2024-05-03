Başıboş köpekler, 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti

Üçoluk Mahallesi’ne bırakılan başıboş köpekler, bir kümesteki 60’dan fazla tavuk ve ördek yavrusunu telef etti.



Mahalle muhtarı azası İrfan Terezü, “Son yaşadığımız olayda, komşumuz aradı ve olay yerine geldiğimde 60’ın üzerinde tavuk ve ördek yavrusunun telef olduğunu gördük. Önce komşu köpekleri yaptı sandık. Sonra araştırdık ki mahalleye bırakılan başıboş köpekler tarafından yapıldığını anladık. Mahallenin merkez cami yakınında sahipsiz yabancı köpekler gördük. Bu köpeklerin kimler tarafından mahallemize bırakıldığını bilmiyoruz. Yarın bu köpeklerin çocuklarımıza ve bahçelerine giden vatandaşlara saldırmasından korkuyoruz, daha kötü, vakalar yaşanabilir. Bu tür vakaların olmaması için yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.