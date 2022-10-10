Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 20:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde hortumlar oluştu
[Fotograf: İHA]
Bartın’ın Karadeniz sahiline kıyı ilçelerinden Kurucaşile’de peş peşe hortumlar oluştu.
Öğle saatlerinde Kurucaşile ilçesinin Kapısuyu sahili açıklarında aynı anda iki hortum oluştuğu görüldü.
Deniz üzerindeki hortumlar kıyıdan net bir şekilde gözlendi.
Hortumlar kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.
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