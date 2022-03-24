Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 325 tesisin hizmete alınma töreni gerçekleştirildi.

Bartın'da yapımı tamamlanan Bahçecik Yer Altı Barajı için de Bahçecik köyü mevkisinde tören yapıldı. Törene video konferans yöntemiyle bağlanan Oktay, açılışın yapılması için Vali Sinan Güner'e söz verdi.

Vali Güner, 29 milyon 464 bin 932 liraya mal olan 25 metre yüksekliğindeki barajda 212 bin metreküp su depolanacağını söyledi.

Suyun bir damlasının bile önemli hale geldiği bu coğrafya için projenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güner, "Size, emeği geçenlere minnettarız. Bu tesislerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Güner ve beraberindekiler, daha sonra Oktay'ın talimatıyla kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, daire müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.