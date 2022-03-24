Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 02:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Yeşilköy Mahallesi'nde şüpheli kişilerin otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu ve kullanma malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda İ.Ç. ve N.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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