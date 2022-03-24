Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da otomobilde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 zanlıdan biri tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Narkotik Timleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği Sezar'ın desteğiyle arama yapıldı.
Otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş 5 kilogram 800 gram esrar ele geçirildi, biri kadın 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Ç. "uyuşturucu ticareti" iddiasıyla tutuklandı, Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bolu Uyuşturucu
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