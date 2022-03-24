Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uçamayan pelikanı jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda uçamayan pelikan bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Yakaköy Mahallesi ormanlık alanda, uçamayan pelikanı gördü.
Koruma altına alınan pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Jandarma Genel Komutanlığı
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