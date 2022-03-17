Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius döneminde yaptırılan ve Anadolu'da benzeri bulunmayan anıtın oyularak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında görevli Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, Amasra Türkiye Taşkömürü Kurumunda görevli Y.Y. ile M.A, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada tabanca, el jeneratörü, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.