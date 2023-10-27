Bartın'da otomobiliyle kaza yapan sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Mahmut K.'ın kullandığı otomobil, Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Sarp arazide yaklaşık 200 metre takla atarak hurdaya dönen otomobili görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden fırlayan kişinin birlikte çalıştıkları meslektaşları olduğunu gören sağlık personeli, gözyaşı döktü.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mahmut K.'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bartın 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeli Mahmut K. için Bartın Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Törende Kur'an-ı Kerim okundu, helallik alındı. Daha sonra cenaze aracına konulan Mahmut K.'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi.
Törene, Mahmut K.'ın yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, İl Sağlık Müdürü Alpaslan Erol, Bartın Devlet Hastanesi Başhekimi Özkan Pulat ve sağlık çalışanları katıldı.
Mahmut K.'ın ailesi ve mesai arkadaşları, törende duygusal anlar yaşadı.
Nişanlı olduğu öğrenilen Bartın Üniversitesi mezunu Kural'ın 2 yıl önce 112 Acil Sağlık Servisi'nde çalışmaya başladığı, otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenildi.