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Güncel
AA 04.08.2024 10:51

Bartın'da kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bartın'da kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bartın'da kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Halil İbrahim B. (40) idaresindeki otomobil, Bartın-Karabük kara yolu Terkehaliller köyü mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkması sonucu takla atarak yol kenarındaki beton kanala devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Y.B. (8), Mikail B. (61) ve Şule B. (35) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şule B, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Mikail B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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