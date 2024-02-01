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Güncel
İHA 01.02.2024 16:01

Bartın'da içme suyu hattına yeni borular

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Halk Buluşmaları kapsamında Gürgenpınarı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği toplantıda vatandaşların su hattı sorunuyla ilgili taleplerine ivedilikle geri dönüş yaptı.

Bartın'da içme suyu hattına yeni borular

Bartın Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmalarına başlayarak, Gürgenpınarı Mahallesi’nde bin 200 metre uzunluğundaki içme ve kullanma suyu hattını 110’luk PE borular döşenerek mahalledeki su sorunu ortadan kalkmış olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Fırıncıoğlu:

“Halk Buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz toplantıda bize iletilen su hattı sorununu ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizin her noktasına kaliteli ve kesintisiz içme suyumuzu ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Gürgenpınarı Mahallemize 110’luk PE borularla bin 200 metre uzunluğunda içme ve kullanma suyu hattı oluşturuyoruz. Çalışmanın tamamlanmasıyla mahalle sakinleri daha verimli ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personelimize kolaylıklar diliyorum. Mahallemize hayırlı olsun” dedi. 

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