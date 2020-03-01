Haber Giriş: Kaynak: AA
Bartın'da halk Mehmetçik için tek yürek oldu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da araçlarını Türk bayraklarıyla donatan bazı vatandaşlar konvoy oluşturarak, kent merkezinde tur atarken bazıları yürüyüşe katıldı.
Bartın'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş ve konvoy düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla Yalı mevkisinde toplandı.
Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler kent merkezinde tur attı.
Ellerinde Türk bayrakları ile dövizler taşıyan bir grup vatandaş da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Tekbir getiren vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak şehitliğe yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan grup, şehitler için dua etti.
Sıradaki Haber
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz