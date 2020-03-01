Eski Pazaryeri'nde toplanan halk, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak, İşçiler caddesi üzerinden geçerek belediye ek binası önüne kadar yürüdü ve burada saygı duruşunun ardından bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyarak, birlik mesajı verdiler.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Her şey vatan için", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarıyla, birlikte olduklarını ve Türkiye’ye yapılan saldırılara sessiz kalınmayacağını kaydetti.