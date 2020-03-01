Askeri uçakla dün akşam Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen ve Çarşamba Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan alınarak Orta Mahalle Rıdvan Paşa Camisi'ne götürüldü.

Şehidin babası İsa, annesi Nuray Gülaştı ve kardeşleri, şehidin naaşının başında gözyaşı döktü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, taziyelerini ilettikleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitliğe götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, burada son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Vali Osman Kaymak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.