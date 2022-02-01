İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Kumluca beldesinde başta "kasten adam öldürme" olmak üzere 8 ayrı suçtan 22 yıl 30 gün hüküm giyen M.K'nin il dışından Zacer köyündeki ailesini ziyarete geldiğini tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.