Haber Giriş: Kaynak: AA
Bartın'da demir çelik fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy mevkisindeki OSB'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.
Yaklaşık 500 ton hurda demirin olduğu bölümde çıkan yangın, Bartın Belediyesinin yanı sıra ilçe ve beldeler ile Karabük’ün Safranbolu ilçesinden gönderilen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.
Etiketler: Bartın demir çelik fabrikası Organize Sanayi BölgesiSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:36
Sıradaki Haber
Belediyelere kapalı pazar yeri konusunda birlikte hareket etme çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz