Alınan bilgiye göre, Kurtköy mevkisindeki OSB'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda yangın çıktı.

Yaklaşık 500 ton hurda demirin olduğu bölümde çıkan yangın, Bartın Belediyesinin yanı sıra ilçe ve beldeler ile Karabük’ün Safranbolu ilçesinden gönderilen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle söndürülmeye çalışılıyor.