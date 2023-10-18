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Güncel
AA 18.10.2023 14:17

Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu

Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş bir erkek cansız bedeni bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da çöplük alanda silahla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu

Kozcağız Sanayi Sitesi mevkisinde çöplük alanda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla vurulduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri de yaptığı çalışmada cansız bedenin Emrah Ü.'ye ait olduğunu tespit etti.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle Z.Ü. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Emrah Ü.'un cesedi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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