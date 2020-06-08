AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 100 bin yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın merkez 150 ve Ulus ilçesi Abdipaşa beldesine 150 olmak üzere 300 sosyal konut yapılacağını anımsattı.

"Sosyal konutlar komşuluk kültürüne uygun yapılacak"

Konutların kura çekiminin 21 Temmuz tarihinde gerçekleşeceğini ve hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından inşaatlara başlanacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Sosyal konutlar, yöresel ve yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Bartın’da şu ana kadar 890 TOKİ konutu inşa ettik, 320 konutun Ulus ilçemizde yapımını tamamlandık ve Bartın’da bin 210 aileyi TOKİ’den ev sahibi yaptık. Bartın Merkez Dallıca’da inşaatına başlanan 424 konut ile talepleri toplanan 300 konutun inşa edilmesiyle il genelinde TOKİ’den bin 934 aileyi ev sahibi yapmış olacağız. Bartın’da yapılacak olan konutlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve yetkililere teşekkür ediyorum."