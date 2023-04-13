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Güncel
AA 13.04.2023 20:44

Bartın'da 3 evde çıkan yangına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bartın'da 3 evde çıkan yangına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

İlyasgeçidi köyünde Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ö'nün (42), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İlk ifadesine alkollü olması sebebiyle evi yaktığını söylediği öğrenilen M.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlyasgeçidi köyünde dün Mehmet Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Canbakış ve Sedat Eğridağ'a ait 2 katlı evlere de sıçramıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ev büyük oranda yanmış, kundaklamadan çıkmış olabileceği belirtilen yangına ilişkin köyde yaşayan şüpheli M.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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