Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkisiyle Yenice'de 28, Merkez'de 30, Ovacık'ta 40, Eskipazar'da 46, Eflani ve Safranbolu ilçelerinde 52'şer olmak üzere 248 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın'da da etkisini artıran kar yağışı yüzünden 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ulus'ta 33, Merkez ilçede 18 köy yolunu açma çalışmaları, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince yürütülüyor.

Kentte yağışın ardından kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye yaklaştı.