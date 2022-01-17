Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ereğli'de kar nedeniyle yolda kalan sürücüye jandarmadan yardım
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan sürücünün yardımına jandarma ekipleri koştu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Güllük köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücü, jandarmadan yardım talebinde bulundu.
Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün aracına zincir takılmasına yardımcı oldu.
Etiketler: Zonguldak Jandarma Genel Komutanlığı Doğal Yaşam
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