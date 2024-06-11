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Güncel
AA 11.06.2024 16:22

Bartın ve Karabük'te kahverengi kokarca zararlısına karşı 4 bin samuray arısı salındı

Bartın ve Karabük'te fındığın rekoltesini düşüren, sebze ve meyve bahçelerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen samuray arıları doğaya bırakıldı.

Bartın ve Karabük'te kahverengi kokarca zararlısına karşı 4 bin samuray arısı salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde üretilen arıların Bartın Kaman köyünde salınması etkinliğine Vali Nurtaç Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, enstitü yetkilileri ile teknik personel katıldı.

Arslan, Türkiye’de ilk defa 2017'de görülen kahverengi kokarcanın sayısının hızla arttığını ve 36 ilde yaygınlaştığını belirtti.

Kahverengi kokarca ile mücadele etmek zorunda olduklarını söyleyen Arslan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu amaçla enstitülerinde kahverengi kokarca ile mücadele etmek için samuray arılarını üretti ama bu tek başına yöntem değil. Elle toplama da etkili yöntemlerden biri. Bir taraftan da hem arılarla hem de ilaçlarla mücadele etmeye gayret ediyoruz." dedi.

Arslan, samuray arılarının her geçen yıl sayılarının artacağını, bugün salınan 3 bin arının başarılı sonuçlar vermesini temenni ettiklerini söyledi.

Enstitü ziraat yüksek mühendisi Erdoğan Ayan'ın zararlıyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi vermesinin ardından köydeki fındık bahçesine arıların salımı yapıldı.

Karabük'te bin arı doğaya bırakıldı

Karabük'te de kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında üretilen samuray arılarının salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesinin Yazıköy köyündeki yumurta parazitoiti salımına, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, müdür yardımcıları, şube müdürleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Akgül, Safranbolu Ziraat Odası Başkanı Fedai Acar, il ve ilçe teknik personeli ile üreticilerin katıldığı aktarıldı.

Son yıllarda Türkiye'de önemli tarımsal zararlı haline gelen istilacı böcek türüyle mücadele edildiği belirtilen açıklamada, salınan 1000 parazitoit ile kahverengi kokarcanın yumurtalarının parazitlenerek popülasyonunun kontrol altına alınması ve verdiği zararlarının azaltılmasının hedeflendiği anlatıldı.

Açıklamada, biyolojik mücadelenin yanı sıra kültürel ve mekanik yöntemlerin de önemli olduğu vurgulanarak, "Kahverengi kokarca sonbaharda kışlamak için özellikle ev, depo, iş yeri gibi korunaklı alanları tercih ettiği için buralardaki mekanik mücadele (elle toplama) yıl içinde oluşacak popülasyonu düşürmek için oldukça önemlidir. Kimyasal kullanımı yerine uygulamış olduğumuz bu çevreci ve sürdürülebilir mücadele yöntemleri ile doğal denge korunurken, zararlı kontrol altına alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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