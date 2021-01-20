Bartın'da 5 gündür etkili olan kar yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 110, kent merkezinde ise 70 santimetre olurken, il genelinde 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yola devrilen ağaçları da temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin köy grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri ise hastalara ulaşmak için paletli ambulanslar kullandı. Ekipler, zaman zaman köylerdeki hastalara ulaşmak için bir süre yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan, kentte etkili olan kar yağışı, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı ve çevresinde güzel görüntüler oluşturdu.