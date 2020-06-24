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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Boralar yurda döndü
[Fotoğraf: AA]
Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Boralar) ekipleri, Suriye'deki görevlerini tamamlayarak Tokat'a geldi.
Ekim 2019'da Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde giden Boralar, 9 ay süren görevlerini tamamladı.
Komandolar, askeri uçakla Tokat Havalimanı'na indi. Burada sağlık görevlilerince askerlerin ateşi ölçüldü.
Askerleri İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay karşıladı.
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