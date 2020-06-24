Karaman'da alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dere köyü yakınlarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.