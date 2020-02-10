Bandırma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yakar, Balıkesir'in Gönen ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Gönen Kurtuluş Mahallesi 145. Sokak'taki evinin önünde aracına bindiği sırada Yakar'ın yanına birisi yaklaştı. "Sen beni tanıyor musun?" dediği iddia edilen şüpheli, yanında bulunan silahla Yakar'a doğru üç el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bacağından yaralanan Yakar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gönen Belediye Başkanlığı görevini 2004-2019 yıllarında üç dönem yürüten Hüseyin Yakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.