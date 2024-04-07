Balonlar, kampanyası tamamlanan SMA'lı Umut için uçuruldu

Ayvalık ilçesinde yaşayan Gül Dursun ile Abdülhadi Dursun'un (43) çocukları Umut'a 10 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı.

Kampanya sürecinde Umut'a tedavi için gerekli para toplandı. 1 Nisan'da biten kampanya kapsamında, 2 milyon dolar bağış yapıldı. Aile, Umut'un tedavi göreceği Dubai'ye gitmek için hazırlıklara başladı.

Hazırlık dönemi sürerken, Umut için ailesi, yakınları ve sevenleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı.

Bir annenin, evladının gözünün önünde eridiğini görmenin çok acı olduğunu dile getiren Gül Dursun, kampanyada sona gelinip, toplanılan parayla çocuğunun tedavisi başlayacağı için son derece mutlu olduğunu vurguladı. Dursun, kendilerine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

"Sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

Kendisinin de kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiğini baba Abdülhadi Dursun, çok zorlu bir sürecin ardından kampanyanın sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirterek `İnşallah SMA hastalığıyla mücadele eden tüm bebekler de sağlığına kavuşur. Kampanyaya destek veren Belediye Başkanımız Mesut Ergin'in yanı sıra karınca kararınca gönüllerinden kopanı valilik hesaplarına yatıran herkese ve sesimiz olan tüm medya kuruluşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum` dedi .