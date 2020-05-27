İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Hacıdede Mahallesi kırsalında bulunan Ballıkaya Şelalesibüyük ilgi görüyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten akan şelale ile çevresindeki ağaçlar, bahar aylarında yeşilin pek çok tonuyla fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam oluşturuyor.

Ballıkaya Şelalesi'nin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için Havza Kaymakamlığı ve Belediyesince de çalışma yürütülüyor.