Kosova Cumhurbaşkan Vjosa Osmani, Afganların bu ülkede geçici barınmasına onay verdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Afganların geçici barınmasına ilişkin talebi hakkında bilgi veren Osmani, kendisinin hiçbir tereddüt ve koşul olmaksızın böyle bir insani operasyon için rıza gösterdiğini söyledi.

Osmani, Afgan vatandaşlarının güvenlik denetlemesinin ABD tarafından yapılacağını, ABD'ye göçmen vizesi alana kadar Kosova'da geçici olarak kalacaklarını açıkladı.

Arnavutluk Afganların transit geçişine “Hayır” demeyecek

ABD, Afganlar için Arnavutluk’tan da yardım istedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Afganistan vatandaşlarının ülkelerinde barınma ve transit geçişine “Hayır” demeyeceklerini belirterek, entelektüel çevrelerden ve Afgan kadın aktivistlerden oluşan birkaç yüz kişinin Arnavutluk’a geçici olarak sığınma talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Kuzey Makedonya Afgan göçmenlere kapılarını açacak

Kuzey Makedonya’da Afganistan’dan gelecek geçici göçmenler için otel ve kampları kullanacak.

Başbakan Zoran Zaev, tüm operasyonun ABD tarafından gerçekleştirileceğini ve masrafların ABD tarafından karşılanacağını söyledi.

Zaev Makedonya’nın bir “dayanışma devleti” olduğunu, tehlike altındaki Afgan göçmenlerin hayatını kurtarabilmek için kapılarını açacağını kaydetti.