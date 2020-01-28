Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasındaki Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Şubesini ziyaretinde, Balkanlar ve Türkiye'nin birbirine geçmiş bir yapı olduğunu ifade etti.

Balkanların aynı zamanda Türkiye demek olduğunu belirten Canalp, "Edirne Balkanların başkentidir. Birbirine kenetlenmiş olan bu yapının Edirne'deki parçasını da faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu da Edirne şubesinin Anadolu ve Balkanlardaki gençleri, STK'leri kaynaştıracağını ifade etti.

Edirne'nin "Balkanların başkenti" olduğunu vurgulayan Mutlu, "Sayın Valimiz bu ruha uygun olarak burasını bize tahsis etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz." dedi.

"Elazığ depremi Balkanları da üzdü"

Elazığ depreminin tüm Türkiye ve Balkanları üzdüğünü belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, halkımızın başı sağ olsun. Tüm Türkiye seferber oldu. Herkes elinden geldiğince, karınca kararınca destek olmaya çalışıyor. Ayrıca konfederasyon ve federasyonlardaki arkadaşlarımız desteklerine devam ediyor. Gerek Bulgaristan gerek Yunanistan ve Balkan ülkelerinin başbakanları veya cumhurbaşkanlarının mesajları ve bizim cumhurbaşkanımızı aramaları bizleri hakikaten mutlu etti. Balkanlardaki demokrasi ve barışı geliştirmek istiyoruz. Balkanların bir barış adası olmasını diliyoruz. Balkanlardan depremle ilgili gelen ya da gönderilmek istenen yardımlar bizleri mutlu etti."

Öte yandan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mutlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Trakya Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Zürfeddin Hacıoğlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Genel Başkan Mutlu, Anadolu Ajansının dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Balkan coğrafyasında da çok etkin olduğunu belirterek, "Bu anlamda başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balkan Türklerinin de her zaman sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.